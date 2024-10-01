"Техно": москвичам рассказали о новых видах мошеннических схем

Новые виды мошеннических схем появились в Москве. Одна из них рассчитана на частных лиц, размещающих объявления о продаже вещей в интернете.

Мошенники, представляясь потенциальными покупателями, звонят продавцу с просьбой провести видеозвонок для проверки товара. В это время их сообщник запрашивает изменение номера телефона в банковском приложении жертвы, а злоумышленник, находящийся на связи, считывает код.

Вторая схема заключается в том, что под видом будущего работодателя мошенники проводят онлайн-собеседование, где они просят кандидата заполнить анкету прямо во время встречи. Один из ее пунктов – номер карты и другие ее данные.

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