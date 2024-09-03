Звонки по телефону названы одной из самых опасных мошеннических схем в РФ

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Звонки по телефону и через мессенджеры являются самыми опасными мошенническими схемами, предупредил замглавы правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на "безопасный" счет", – передает РИА Новости его слова.

Аферисты могут действовать двумя способами: просят предоставить данные карты и другие сведения или убеждают жертву перевести деньги, оформить кредит или произвести другую операцию самостоятельно, уточнил Кузнецов. В последнем случае мошенники делают акцент на том, что им не нужны реквизиты, чем вызывают еще больше доверия, объяснил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян. Аферисты создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя и рассылают якобы от них просьбы о сборе средств на нужды учебного заведения. Сумма варьируется от 500 до 5 тысяч рублей.

