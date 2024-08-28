Киберэксперт Шутов предупредил о мошеннической схеме в Telegram на фоне ареста Дурова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мошенники разработали новую схему обмана в Сети. Под видом техподдержки Telegram злоумышленники предлагают пользователям создать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс, рассказал в беседе с RT преподаватель кафедры КБ-1 "защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Пользователи мессенджера все чаще задаются вопросом, не угрожает ли что-либо их аккаунтам на фоне событий, связанных с арестом Павла Дурова, отметил специалист.

Мошенники запугивают своих жертв потерей доступа к чатам и каналам, рекомендуя перейти по сторонней ссылке, после чего нужно будет ввести на открывшейся странице номер телефона и код безопасности, рассказал эксперт.

По словам Шутова, данная мошенническая схема основана на социальной инженерии и действует на страх пользователя от риска потери аккаунта. Мошенники достигают своей цели, манипулируя эмоциями человека и вынуждая его совершать импульсивные действия, пояснил специалист. Он также призвал не забывать, что Telegram, как и прочие мессенджеры, не рассылают уведомления о заявках на удаление страницы.

Эксперт рекомендовал россиянам избегать перехода по ссылкам из подозрительных сообщений. При желании проверить официальный сайт Telegram, его адрес в браузере стоит ввести вручную.

Кроме того, специалист посоветовал не вводить такие личные данные, как номер телефона и код безопасности, или иную конфиденциальную информацию после получения сообщений от неизвестных отправителей. Не менее полезно, по словам Шутова, будет включить двухфакторную аутентификацию.

"Это дополнительный уровень защиты, который требует ввода пароля не только при входе в аккаунт, но и при каждом новом подключении с нового устройства. Будьте внимательны: не спешите реагировать на сообщения от неизвестных отправителей. Внимательно читайте текст и не поддавайтесь панике", – призвал киберэксперт.

Спецслужбы Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях. Следователи утверждают, что Дуров якобы отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне заявил, что у России тоже были претензии к Тelegram, но это не значит, что противоправные действия совершаются с одобрения Дурова. Кроме того, Медведев назвал задержание Дурова политическим делом, несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

