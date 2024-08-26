Эксперт Власов назвал единственный способ защиты от мошенничества в школьных чатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

При просьбе перевести деньги в школьном чате стоит позвонить человеку и убедиться, что запрос действительно исходит от него, а не является уловкой мошенника. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать новую схему для обмана россиян. Аферисты создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя и рассылают якобы от них просьбы о сборе средств на нужды учебного заведения. Сумма варьируется от 500 до 5 тысяч рублей.

При поступлении таких просьб Власов посоветовал не переводить деньги сразу же. Прежде следует убедиться, что запрос действительно исходит от этого человека, а не от злоумышленника, который завладел его аккаунтом.



Александр Власов эксперт в области безопасности Если в чате директор школы, классный руководитель или кто-то еще попросил денег, не поленитесь, позвоните и спросите, действительно ли это его просьба. Другого способа защиты от этого вида мошенничества нет.

"Звоните по обычной сотовой связи. Но с городского на городской еще лучше. Там точно нет никаких доступов к аккаунтам. Директору школы вы всегда можете на городской позвонить в его приемную", – отметил эксперт.

Для защиты от взлома аккаунтов специалист посоветовал обязательно установить на устройство антивирус. Кроме того, по возможности лучше не переходить по ссылкам.

"Иногда бывает, что ссылки ведут на вредоносное программное обеспечение, которое загружается в телефон и компрометирует все ваши аккаунты", – предупредил Власов.

Ранее россиянам рассказали о еще одной схеме мошенничества перед началом учебного года. Злоумышленники могут рассылать СМС-сообщения или письма о распродажах и конкурсах от поддельных интернет-магазинов школьной одежды, учебников, канцелярии и других товаров. При переходе по ссылкам жертва попадает на поддельный сайт либо на устройство может загрузиться вредоносное ПО.