Россиянам рассказали о новых видах мошенничества с участием детей

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Россияне стали все чаще становиться жертвами мошеннических схем, идея которых заключается в установлении влияния на жертву через детей. Родителю пишут, что его ребенок победил в конкурсе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на юриста Алексея Канова.

"От лица известных блогеров детям пишут в мессенджер, якобы ребенок стал счастливчиком и победителем его конкурса, при этом просят совершить действия с телефона мамы для получения приза. Дети, ничего не подозревая, сообщают пароль и данные родителей преступникам", – рассказал эксперт.

По его словам, также мошенники отправляют пользователям мессенджеров сообщения: "Привет! Прошу прощения, что отвлекаю. Проголосуй пожалуйста за мою дочку/сына/племянницу. Это конкурс в их школе, победителю поездка в детский лагерь, мы очень хотим". После этого они прикрепляют ссылку на сайт. Благодаря ей злоумышленник получает доступ к странице пользователя.

Так, например, мошенники звонят и представляются работниками сотовой связи. Они говорят, что у гражданина истекает договор с данным номером и предлагают продлить его срок.

"Мошенник говорит, что сейчас отправят код, который нужно сообщить им для продления договора. Естественно, делать этого не нужно, так вы предоставите доступ к своим данным мошенникам", – добавил юрист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов инициировал создание в России горячей линии, на которую пенсионеры могли бы сообщать о мошенниках. Однако заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что такая линия может стать лишь дополнительным инструментом противодействия злоумышленникам.

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