Эксперт Мушта: мошенники разработали новые схемы, чтобы нажиться на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сезон ЕГЭ традиционно сопровождается активизирующимися мошенниками, которые придумывают все новые схемы, позволяющие нажиться как на учениках, так и на родителях. Например, покупка ответов на экзамены является самой популярной ловушкой, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта крупной учебной компании Артема Мушту.

По его словам, злоумышленники часто связываются со школьниками в соцсетях, предлагая готовые решения экзаменационных билетов за определенную плату. Однако в итоге заплатившие получают случайный набор цифр и ответов.

Вторая схема представляет собой голосовое или текстовое сообщение, которое распространяется среди школьников перед экзаменами, продолжает Мушта. В нем автор, представляясь "главным составителем ЕГЭ" или "разработчиком контрольно-измерительных материалов (КИМ)", заявляет, что критерии оценивания были изменены и за финансовое вознаграждение обещает помочь школьникам.

"Ребята убеждены в том, что ответы действительно можно заранее узнать. Ведь в России несколько часовых поясов, а значит, школьники из того же Хабаровска уже как пару часов назад "сдались", – сказал эксперт, добавив, что варианты ЕГЭ отличаются в зависимости от региона, где его пишут.

Специалист обратил внимание на новый вид обмана, который обнаружили работники центра цифровой экспертизы Роскачества. Его цель заключается в создании сайтов и групп в соцсетях, где под видом приемных комиссий вузов мошенники предлагают купить бюджетные места за достаточно крупные суммы, получив которые они исчезают.

"Если вы понимаете, что шансы поступить "на бюджет" у вашего ребенка невелики, рассматривайте варианты платного обучения", – посоветовал Мушта, напомнив, что покупка такого места является нарушением закона РФ и может привести к уголовной ответственности.

Он рассказал о тарифах различных университетов, например, в некоторых вузах при высоких, но недостаточных для поступления на бюджетное место баллах ЕГЭ можно получить скидку до 60%. Эксперт уточнил, что на бюджет можно перейти во время обучения.

Мушта также рекомендовал не расстраиваться, если средств на престижный вуз не хватает, не стоит отчаиваться. По его словам, при трудоустройстве работодатели смотрят не только и не столько на диплом, сколько на опыт работы по специальности.

"А всем, кто предлагает что-то из-под полы продать, да еще в сфере высшего образования, – не верьте", – заключил специалист.

Ранее психолог назвала методы борьбы со стрессом перед экзаменами. Она отметила, что режим дня всегда благотворно сказывается на организме. Она рекомендовала отказаться от гаджетов за час до сна и вовремя ложиться спать, поскольку в это время в организме вырабатывается гормон мелатонин, способствующий переносу информации из кратковременной в долговременную память и снижающий уровень кортизола.

