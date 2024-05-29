Бастрыкин запросил доклад по ситуации с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Блокнот Воронеж"

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ситуации с неэтичным досмотром школьниц перед сдачей ЕГЭ в Воронежской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В следственном управлении СК России по Воронежской области по данному факту проводится процессуальная проверка, в рамках которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка", – говорится в сообщении.

Бастрыкин ожидает доклад от руководителя регионального главка ведомства Кирилла Левита. Ход проверки контролируется центральным аппаратом СК.

Ранее в СМИ появилась информация, что в школе № 62 в Воронеже перед сдачей ЕГЭ при осмотре в поисках телефонов девочек заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки. Также пресса писала, что девушки проходили через металлоискатель по 5–10 раз, в связи с чем у многих групп экзамен начался позже назначенного времени.

Однако правительство Воронежской области заявило, что не выявило нарушений этических норм при досмотре. На записях с камер не обнаружили случаев прикосновения специалистов пунктов приема экзамена к выпускникам, осмотр с помощью ручного металлодетектора проводился корректно с привлечением женщины-охранника, подчеркнули в ведомстве.

