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29 мая, 16:39

Регионы

Глава Минпросвещения заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

По итогам проверки инцидента с досмотром воронежских школьниц перед экзаменами Рособрнадзор не обнаружил подтверждений того, что их заставили раздеться из-за сработавшего металлодетектора. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает Life.ru.

"Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор и те факты, о которых говорили, не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом", – высказался по этому поводу глава Минпросвещения.

Кравцов также отметил, что период сдачи экзаменов наполнен переживаниями и для самих школьников, и для их родителей. Глава ведомства подчеркнул, что в это время выпускникам крайне важно сохранять спокойствие и уверенность в себе. При этом родители должны сосредоточиться на том, чтобы поддержать своих детей.

Ранее представитель СУ СК РФ по региону рассказала, что следователи начали проверку по факту инцидента с раздеванием выпускниц школы № 62 перед ЕГЭ в Воронеже. Также произошедшим заинтересовались в прокуратуре Воронежской области. Там заявили, что примут меры прокурорского реагирования в случае обнаружения оснований для этого.

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