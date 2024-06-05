Прокуратура проверит сообщения о нарушениях при допуске на ЕГЭ в Видном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подмосковная прокуратура начала проверку после публикации в Сети информации о нарушениях во время пропуска выпускников на ЕГЭ в Видном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Московской области.

"Перед проведением ЕГЭ в одной из школ Видного уполномоченными лицами были допущены нарушения при осуществлении пропуска обучающихся в здание образовательного учреждения", – сказано в сообщении.

В связи с этим прокуратура начала проверку, в рамках которой ведомство вынесет оценку действиям ответственных за организацию проведения экзамена лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе, прокуратура изучает записи с камер видеонаблюдения и проводит допрос сотрудников образовательного учреждения.

Ранее прокуратура Чувашии начала проверку в связи с информацией о том, что перед проведением ЕГЭ в яльчикской средней школе Чувашской Республики выпускников во время досмотра на предмет наличия телефонов заставили снимать ремни и поднимать вверх футболки и рубашки. Сотрудники ведомства заявили, что дадут правовую оценку действиям сотрудников, которые несли ответственность за проведение экзамена.

В свою очередь, министр образования Чувашии Дмитрий Захаров отметил, что его ведомство тоже организует служебное разбирательство по факту случившегося. При этом член государственной экзаменационной комиссии Чувашии Владимир Николаев заявил, что выпускников не принуждали раздеваться при проверке перед ЕГЭ. По его словам, учителя использовали для поиска запрещенных предметов и технических средств только металлодетекторы.

