Глава Рособрнадзора: досмотр перед ЕГЭ необходим для обеспечения безопасности

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Досмотр в местах проведения ЕГЭ необходим для обеспечения безопасности, а не для того, чтобы отобрать у ученика телефон. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, поддержав учителя физкультуры Дмитрия Скляра после инцидента в воронежской школе № 62, передает РИА Новости.

"К сожалению, мы, наши граждане, родители не могут понять, что безопасность в условиях, в которых мы находимся, – это дело коллективное", – добавил он, приведя в пример теракты, которые происходили из-за недостаточного соблюдения мер безопасности – в Буденновске, Беслане и "Крокус Сити Холле".

Музаев уточнил, что об обнаруженных нарушениях в воронежской школе говорить пока преждевременно. Комментарии, по его словам, нужно делать лишь после следственных мероприятий, о которых вчера заявили в СК и прокуратуре. Он сказал, что именно у них есть соответствующие полномочия.

Ранее власти Воронежской области не зафиксировали нарушений этических норм в одной из школ города, где выпускниц якобы заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов.

В свою очередь, замдиректора школы, в которой произошел инцидент, Марина Киреева рассказала, что выпускников перед сдачей ЕГЭ никто не раздевал. Она подчеркнула, что никто из сотрудников образовательной организации не имеет на это права. По ее словам, администрация школы не несет ответственности за самостоятельное решение детей продемонстрировать отсутствие телефона.

