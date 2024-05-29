Замдиректора школы в Воронеже: детей перед ЕГЭ никто не раздевал

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Замдиректора школы № 62 в Воронеже Марина Киреева заявила, что выпускников перед сдачей ЕГЭ никто не раздевал. Об этом сообщает телеканал "360".

"Никто из наших сотрудников школы таких рекомендаций детям: "Покажи и подними одежду" – не мог дать. Мы не имеем на это права. И то, что дети лично принимали решения, показывая и демонстрируя одежду, мы за реакцию детей не отвечаем в этот момент", – сказала Киреева.

Она также добавила, что информацию о случившемся передали Следственному комитету и прокуратуре. Школа предоставила правоохранительным органам видео с камер.

Информацию о том, что детей не заставляли раздеваться, подтвердил учитель физкультуры Дмитрий Скляр, который стоял на входе. По его словам, большая часть выпускников прошла без проблем, однако группа школьников, у которой не получалось пройти, неоднократно возвращалась и в порыве поднимала с себя верхнюю одежду.

При этом оказавшаяся на месте девушка рассказала, что охранники якобы намекали на то, чтобы проходящие сняли с себя часть одежды, передает RT.

"Я говорю: "Где именно (пищит рамка. – Прим. ред.)?" Они говорят: "Район груди... Возможно, это косточки от бюстгальтера". Я говорю: "Ну что вы мне предлагаете, снять его?" Они молчат", – рассказала школьница.

По словам ученицы, ей пришлось снять бюстгальтер через майку при всех, поскольку ей сказали, что не пустят на экзамен, пока пищит рамка. Один из охранников, отметила девушка, вел себя некорректно, кричал на выпускников, пропихивал в рамку и мог оскорбить.

Ранее в СМИ появилась информация, что в школе № 62 в Воронеже перед сдачей ЕГЭ при осмотре в поисках телефонов девочек заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки. Также пресса писала, что девушки проходили через металлоискатель по 5–10 раз, в связи с чем у многих групп экзамен начался позже назначенного времени.

Однако правительство Воронежской области заявило, что не выявило нарушений этических норм при досмотре. На записях с камер не обнаружили случаев прикосновения специалистов пунктов приема экзамена к выпускникам, осмотр с помощью ручного металлодетектора проводился корректно с привлечением женщины-охранника, подчеркнули в ведомстве.

В связи с произошедшим глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации. Обстоятельства дела также выясняет управление СК по Воронежской области.

