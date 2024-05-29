Более 4,5 тысячи столичных школьников написали демонстрационный экзамен

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 4,5 тысячи школьников Москвы написали демонстрационный экзамен в Московском дворце пионеров, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Она напомнила, что данный экзамен проводится в столице с 2017 года. За все это время его сдали более 17 тысяч школьников. При этом более трех тысяч из них смогли получить по его результатам льготы при поступлении в ведущие московские вузы.

"Только в этом году победителями и призерами стали более 500 детей. Они тоже получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. 29 из них написали работы на максимально возможный балл, верно решив все задания", – отметила Ракова.

Заммэра рассказала, что в рамках демонстрационного экзамена проводится проверка знаний школьников по дисциплинам дополнительного образования. По ее словам, результаты, которые продемонстрировали московские ученики, свидетельствуют о том, что они активно осваивают дисциплины, выходящие за рамки школьной программы. Ракова отметила, что эти знания помогают им при выборе профессии в дальнейшем, а также способствуют погружению в среду единомышленников.

Экзамен проводился по 14 компетенциям. Московские школьники сдавали экзамены по разработке приложений, управлению дронами, промышленному и веб-дизайну, а также по цифровой иллюстрации и работе над брендингом. Ученики также показывали свои знания в создании роботизированных систем, электронных макетов и прототипировании. Кроме того, в ходе экзамена школьники разрабатывали дизайн-макеты и мультимедийные проекты. Также они представили созданные самостоятельно программные решения с графическим интерфейсом. Им были представлены задачи по настройке, диагностике и ремонту беспилотников. Проверялись их умения по верстке и оформлению веб-страниц, а также дизайну корпуса устройства на основании чертежей его основных элементов. Оценивалось и мастерство в фотосъемке и обработке отснятого материала, а также в съемках видеофильмов.

Экзамен традиционно разделяется на два этапа. Лучшие участники отборочного этапа переходят в очный. Он стартовал в марте и проводился на площадках федеральных вузов, которые относятся к сети центров технологической поддержки образования столицы и Московского дворца пионеров городского департамента образования и науки. Независимые эксперты, которые представляли университеты столицы и потенциальных работодателей, наблюдали за ходом экзамена, а затем оценивали работы старшеклассников.

Участники, сумевшие верно выполнить 50–80% задач, стали призерами демонстрационного экзамена. Те школьники, которые правильно сделали 80–100% заданий получили звание победителей. Все положительные результаты данного экзамена будут учитываться как индивидуальное достижение в приемных комиссиях 19 ведущих вузов Москвы.

Ранее столичные выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен состоялся 28 мая и проводился в 361 пункте на базе образовательных учреждений. Аттестацию проходили 69 тысяч человек, 67 из которых заканчивают школу в этом году. Результаты ЕГЭ по этому предмету станут известны до 14 июня. Выпускники смогут ознакомиться с ними у себя в школах, а также на портале мэра и правительства столицы.