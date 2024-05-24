Ракова поздравила выпускников с последним звонком

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова посетила торжественную линейку школы № 1520 имени Капцовых и поздравила выпускников с последним звонком. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы.

"Позади большой этап жизни с интересными знакомствами, друзьями, первой любовью, первыми победами и разочарованиями. Но впереди вас ждет не менее увлекательный период", – сказала она.

Заммэра утверждает, что в столице выпускники смогут получить качественное образование, сделать хорошую карьеру, найти свою любовь и реализовать самые смелые идеи.

Уже через несколько лет бывшие школьники примут эстафету от сегодняшнего поколения взрослых и раскроют свои таланты, чтобы дальше развивать Москву, создавать для нее лучшие проекты и решения, подчеркнула Ракова.

Она отметила, что впереди у выпускников сложный период: сдача экзаменов и поступление в вуз. Заммэра пожелала им успеха, попросила быть смелее и верить в себя.

Первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли в штатном режиме. Всего на участие в основном периоде ЕГЭ было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек. Результаты экзаменов станут известны до 6 июня.