Прокуратура Чувашии проверит данные о досмотре школьниц перед ЕГЭ

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Чувашии"

Прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с информацией о том, что в одной из школ региона выпускников заставили раздеваться во время досмотра перед допуском к ЕГЭ. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.

Представители прокуратуры региона уточнили, что в СМИ и телеграм-каналах распространилась информация о том, что перед проведением ЕГЭ в яльчикской средней школе Чувашской Республики выпускников во время досмотра на предмет наличия телефонов заставили снимать ремни и поднимать вверх футболки и рубашки.

Сотрудники ведомства заявили, что дадут правовую оценку действиям сотрудников, которые несли ответственность за проведение экзамена. Они пообещали отреагировать, если факт нарушений получит подтверждения.

В публикации также уточняется, что прокуратура уже приступила к изучению записей со школьных камер видеонаблюдения, запросила необходимые документы и начала беседовать с педагогами.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, в свою очередь, отметил, что его ведомство тоже организует служебное разбирательство по факту случившегося.

Высказался по поводу данного инцидента и член государственной экзаменационной комиссии Чувашии Владимир Николаев. В беседе с "Газетой.ру" он заявил, что выпускников не принуждали раздеваться при проверке перед ЕГЭ. По его словам, учителя использовали для поиска запрещенных предметов и технических средств только металлодетекторы.

"Никого не заставляли раздеваться до белья, даже ни у кого не снимали пиджак или костюм. Я с самого начала запуска и до конца присутствовал как раз там. <...> Это же недопустимо, это категорически нельзя", – подчеркнул он.

Николаев также рассказал, что в прокуратуру действительно поступило одно заявление от родителей школьников, которые пожаловались на запугивание детей металлодетекторами. Однако он подчеркнул, что они связаны с защитой интересов двух девятиклассников, а не одиннадцатиклассников.

На прошлой неделе похожий инцидент произошел в воронежской школе № 62. СМИ и телеграм-каналы сообщили, что девочек во время досмотра перед ЕГЭ заставили снимать бюстгальтеры и поднимать футболки и рубашки. При этом их якобы ощупывали.

Спустя некоторое время представители областного правительства заявили, что провели служебное расследование, в результате которого не удалось выявить нарушений этических норм. Они также отметили, что сами учащиеся тоже ни на что не жаловались. Однако региональный главк Следственного комитета и местная прокуратура приступили к проверкам.

Позже глава министерства образования Воронежской области Наталья Салогубова рассказала, что взрослые, оказавшиеся участниками резонансного инцидента в этой школе, были отстранены от участия в проведении госэкзаменов. По ее словам, в ведомстве ожидают результатов проверки следственных органов.

