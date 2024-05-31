Взрослых участников скандала перед ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы на экзамене

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Взрослые, оказавшиеся участниками резонансного инцидента при досмотре перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа, были отстранены от участия в проведении госэкзаменов. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях рассказала глава министерства образования Воронежской области Наталья Салогубова.

Она отметила, что после случившегося в школе № 62 Государственная экзаменационная комиссия сформировала группу, которая приступила к разбору инцидента. Все собранные ей материалы были переданы сотрудникам СК.

"Мы ожидаем официальных результатов, которые будут следственными органами доведены до нас. <...> Поэтому это уже закреплено решением – все лица, которые участвовали в инциденте, исключены из списка тех, которые принимают участие в едином государственном экзамене", – заявила Салогубова.

Ранее СМИ и телеграм-каналы распространяли информацию о том, организаторы ЕГЭ на базе воронежской школы № 62 некорректно повели себя перед экзаменом по русскому языку. Утверждалось, что при осмотре перед допуском на пункт проведения девочек в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры и поднимать верхнюю часть одежды.

Также глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил в поддержку учителя физкультуры Дмитрия Скляра после инцидента перед экзаменом в воронежской школе. Он обратил внимание, что осмотр в местах проведения ЕГЭ необходим в целях обеспечения безопасности, а не для того, чтобы отобрать у ученика телефон.

Глава ведомства также призвал не торопиться с комментариями по поводу случившегося и делать выводы только после завершения следственных мероприятий.