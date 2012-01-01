Сотрудник пункта приема ЕГЭ рассказал, почему школьницы в Воронеже раздевались

В Воронеже разгорелся скандал на одном из пунктов проведения ЕГЭ. Выпускницы, сдававшие экзамен, пожаловались на то, как организован досмотр. По словам девушек, чтобы пройти через металлоискатель, им пришлось снимать не только бижутерию, но и нижнее белье. В свою очередь, местные власти заявили, что по результатам служебного расследования нарушений этики в действиях охраны выявлено не было. Рассказываем подробности.



"Вы мне предлагаете снять бюстгальтер?"

Фото: телеграм-канал "Мой и твой Воронеж"

Во вторник, 28 мая, в воронежской школе № 62 перед сдачей ЕГЭ по русскому языку возникла спорная ситуация. Выпускники пожаловались на проблемы при прохождении через рамку металлодетектора. "Мы начали проходить через металлоискатель. Мне сказали, чтобы я сняла бижутерию, ремень, обувь, но он все равно пищал. В итоге сказали, что пищит в области груди – возможно, косточки от бюстгальтера", – приводит слова одной из школьниц телеграм-канал SHOT.





выпускница, пришедшая сдавать ЕГЭ в воронежскую школу № 62 Я говорю: "Вы мне предлагаете сейчас снять бюстгальтер или что?" Они молчат. Я говорю: "Ну что мне делать, вы меня не пропустите?" Они говорят: "Пока будет срабатывать металлоискатель, мы вас не пропустим".

Девушка в слезах выбежала к классному руководителю и спросила, что теперь делать. Учительница в свою очередь якобы ответила: "Если ты хочешь пройти на экзамен, то тебе придется, скорее всего, снять лифчик". Со слов школьницы, в итоге она отправилась на повторный досмотр с бюстгальтером в руках.

Еще одна выпускница сообщила, что знает про девятерых девушек, кому пришлось что-либо с себя снять. "У одной на трусах была какая-то брошка металлическая, типа украшение. Некоторые прям там футболки поднимали, показывали, щупали их. Потом были моменты, когда девочка срывала со своего бюстгальтера при всех какие-то украшения. На рубашках пуговицы были металлические, тоже прям срывали, ну то есть портили одежду", – подчеркнула она.

Министерство образования Воронежской области взяло ситуацию на контроль. В частности, были запрошены записи, сделанные камерами наблюдения. Однако по результатам служебного расследования нарушений этических норм не обнаружили. Об этом сообщил представитель правительства региона. Отмечается, что охрана действовала по инструкции. В кабмине подчеркнули, что на записи даже нет ни одного случая, чтобы специалисты пункта приема экзамена прикасались к школьникам.

Из 143 выпускников свыше 130 без каких-либо неприятностей прошли через рамку. Сигнал сработал только на некоторых девушек. Их попросили подумать, почему так получилось, выложить запрещенные предметы, если они есть, и дополнительно пройти осмотр ручным металлодетектором. Соответствующая проверка также проводилась корректно. Для этих целей привлекали женщину-охранника, уточнили в областном правительстве.

На фоне широкой огласки в СУ СК России по Воронежской области организовали проверку, в рамках которой дадут правовую оценку ситуации. В произошедшем также разбирается местная прокуратура. В свою очередь, министр образования региона Наталья Салогубова заявила, что официальных жалоб от учеников или их родителей ведомство не получило. С министерством находится в контакте Рособрнадзор.



"Мы не имеем на это права"

Фото: телеграм-канал "Мой и твой Воронеж"

Сотрудник пункта приема ЕГЭ, который стоял на рамке металлодетектора в воронежской школе № 62, рассказал, что годом ранее все проходило без проблем и конфликтных ситуаций. В этот же раз мужчина "был обескуражен" поведением некоторых выпускников. "Моя функция простая: стоять и "слушать рамки". А в случае сигнала – просить вернуться, чтобы выложить предметы, которые могут его давать. Так и действовал, у меня нет задачи делать что-то еще", – отметил он.





сотрудник пункта приема ЕГЭ, который стоял на рамке металлодетектора в воронежской школе № 62 Почти всегда экзаменуемые спокойно выкладывали лишнее и проходили либо без срабатывания рамки, либо направлялись на проверку ручным металлодетектором. В паре случаев выпускники на эмоциях действительно поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован – в прошлом году такого не было.

Ситуацию прокомментировала и замдиректора воронежской школы № 62 Марина Киреева. "Никто из наших сотрудников школы таких рекомендаций детям: "Покажи и подними одежду" – не мог дать. Мы не имеем на это права. И то, что дети лично принимали решения, показывая и демонстрируя одежду, мы за реакцию детей не отвечаем в этот момент", – указала она.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также заявил, что воронежских выпускниц перед ЕГЭ никто не заставлял раздеваться. "Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом", – подчеркнул он.

Ранее на инцидент в Воронеже отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он дал поручение профильному комитету нижней палаты парламента следить за ситуацией в дни проведения экзаменов и спрашивать "с тех, кто вот такие перегибы допускает".

