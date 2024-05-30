Рособрнадзор не получал жалоб от участниц ЕГЭ в Воронеже или их родителей

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В Рособрнадзор не поступало жалоб от школьниц, сдававших ЕГЭ в Воронеже, или от их родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

"Мы запросили у министерства образования Воронежской области информацию о том, что произошло. Коллеги в свою очередь вчера разбирались в ситуации, просматривали записи с камер видеонаблюдения. Теперь ждем, когда завершится проверка со стороны иных имеющих соответствующие полномочия организаций", – сказал он.

Инцидент произошел в пункте проведения экзаменов на базе школы № 62 Воронежа. По данным СМИ и телеграм-каналов, организаторы ЕГЭ некорректно повели себя перед экзаменом по русскому языку. Сообщалось, что во время осмотра перед допуском на пункт проведения девочек в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры и поднимать верхнюю часть одежды.

Однако правительство Воронежской области заявило, что при проверке не было выявлено нарушений этических норм во время досмотра. На записях с камер не было зафиксировано случаев прикосновения сотрудников пунктов приема экзамена к школьницам. Представители властей уточнили, что осмотр проводился с помощью ручного металлодетектора женщиной-охранником.

Замдиректора школы, в которой произошел инцидент, Марина Киреева сказала, что выпускников перед сдачей ЕГЭ никто не раздевал. Она подчеркнула, что никто из сотрудников образовательной организации не имеет на это права. По ее словам, администрация школы не несет ответственности за самостоятельное решение детей продемонстрировать отсутствие телефона.