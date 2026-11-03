В ФРГ расследуют более 50 случаев с иглами и гвоздями в конфетах, собранных на Хэллоуин

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Правоохранительные органы Германии проверяют свыше 50 инцидентов с опасными металлическими предметами, обнаруженными в конфетах и шоколаде, которые дети собрали на Хэллоуин. Об этом сообщила газета Bild.

Следственные действия ведутся в 13 федеральных землях страны. Опасные находки делали в шоколадных батончиках, жевательных конфетах, мармеладе и вафлях: внутри сладостей оказывались швейные иглы, булавки, гвозди, шурупы, канцелярские скрепки и монеты.

Официально подтверждена информация о двух пострадавших детях. В Нижней Саксонии девятилетняя девочка поранила язык булавкой длиной пять сантиметров, спрятанной в батончике. В Мекленбурге – Передней Померании ребенок получил легкие травмы ротовой полости. В ряде других городов дети успели вовремя выплюнуть опасные сладости.

Полиция объявила о масштабном расследовании. Действия координируются на межрегиональном уровне с привлечением ведомств уголовной полиции земель (LKA). Представители правоохранительных органов говорят, что рассматривается несколько версий произошедшего.

В частности, полиция Нижней Баварии в Штраубинге проверяет, не связана ли волна манипуляций со сладостями с деструктивным трендом в соцсети TikTok.

Ранее сообщалось об обнаружении опасных посторонних предметов в немецких федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц. В частности, в Аппенхайме (Рейнланд-Пфальц), примерно в 12 километрах к юго-западу от Майнца, 9-летний мальчик проверял сладости, которые собрал у местных жителей. В одной жевательной конфете он обнаружил два магнита, каждый диаметром около двух миллиметров.

