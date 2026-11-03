Выход № 1 станции метро "Планерная" останется закрытым до 8 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Выход № 1 станции "Планерная" будет закрыт до 8 ноября включительно – особый режим работы продлили. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничение связано с необходимостью безопасно демонтировать навес. Пассажирам рекомендовали пользоваться выходом № 2.

Вместе с тем с 26 октября временно изменился режим работы вестибюля на станции метро "Бауманская". В будние дни там закрывают вход с 08:35 до 09:00. Также пройти через него нельзя при увеличении пассажиропотока.

Ограничения связаны с ремонтом эскалатора. На время работ пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или переносить поездки на другое время, чтобы избежать часа пик.