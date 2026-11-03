На Ставрополье после Хеллоуина нашли подвешенные на деревьях туши шакалов

Фото: MAX/SHOT

Около 10 туш шакалов обнаружили в лесополосе неподалеку от села Надежда на Ставрополье. Животные были подвешены к деревьям. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

Находку заметили после Хеллоуина. Некоторые местные жители предположили, что зверей могли убить для проведения обрядов. Сельчане рассказали, что увиденное их напугало.

В свою очередь, в администрации населенного пункта сообщили, что шакалов застрелили местные охотники. При этом представители ведомства не смогли объяснить, по какой причине туши со снятыми шкурами оставили на деревьях.

Пока останки животных находятся в лесополосе. Их вывоз обещают организовать в ближайшие сутки. Однако жители села начали направлять коллективные обращения в прокуратуру Ставропольского края. МВД региона организовало проверку.

Ранее во Флориде задержали 37-летнюю Альбу Чавес, которую обвинили в жестоком обращении с животными после того, как она закопала живых котят, посчитав их демонами. Полицейские смогли спасти двух животных. Женщине предъявили 4 обвинения, она остается под стражей без права выхода под залог.

