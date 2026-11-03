В РФ заявили, что средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет к 2030 году

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Средняя продолжительность жизни в России должна составить 78 лет к 2030 году и 81 год – к 2036 году. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников в ходе выступления на сессии "Народосбережение как национальный приоритет: координация, ресурсы, результаты" международной недели "Народы России", передает ТАСС.

По его словам, приоритет сохранения народа РФ и развития человеческого потенциала стоит первым в списке стратегических приоритетов страны. Отдельное внимание следует обратить именно на сохранение здорового образа жизни, подчеркнул замсекретаря.

"Целью приоритета является устойчивый, естественный прирост численности населения, повышение качества жизни, укрепление здоровья, сокращение бедности, повышение уровня образования", – добавил Масленников.

Кроме того, по части сокращения бедности и неравенства Россия намерена добиться коэффициента ниже 7% к 2030 году. Замсекретаря уточнил, что государство уже достигло этого показателя, но к 2036 году планка должна опуститься ниже 5%.

Ранее стало известно, что число жителей Москвы, чей возраст достиг 100 и более лет, увеличилось за последний год почти на 200 и составляет около 1 400 человек. Среди долгожителей 432 тысячам человек более 80 лет, а 65 тысячам – 90 лет.

При этом год назад число москвичей, которые были старше 80 лет, превышало 415 тысяч, свыше 59 тысяч горожан были старше 90 лет. В апреле текущего года в столице насчитывалось 419,7 тысячи человек, отметивших 80-летний юбилей, и 62,5 тысячи человек старше 90 лет.

