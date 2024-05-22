Психолог Кочетова назвала методы борьбы со стрессом перед экзаменами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чтобы снизить стресс перед экзаменами, нужно планировать свой день. Об этом в беседе с RT заявила клинический психолог Юлия Кочетова.

Она отметила, что режим дня всегда благотворно сказывается на организме. Она рекомендовала отказаться от гаджетов за час до сна и вовремя ложиться спать, поскольку в это время в организме вырабатывается гормон мелатонин, способствующий переносу информации из кратковременной в долговременную память и снижающий уровень кортизола.

Специалист также посоветовала есть белок, орехи, овощи и фрукты, которые полезны для организма. Более того, для нормального функционирования мозга утром нужно пить воду и завтракать, поскольку без этого не будет сил, энергии и ресурсов, что только усилит стресс, объяснила Кочетова.

Для борьбы с тревогой поможет и возможность проговорить свои чувства, продолжила психолог. Проговорив переживания, человек снижает их интенсивность, получает поддержку и не подавляет внутренние эмоции, сказала эксперт.

Она напомнила, что в течение дня стоит остановиться и сфокусироваться на моменте "здесь и сейчас", а также держать при себе небольшой предмет, чтобы в момент волнения была возможность взять его в руки и обратить внимание на собственные тактильные ощущения.

Чтобы снизить уровень стресса, Кочетова рекомендовала делать упражнение "Круг моего контроля". Человеку нужно нарисовать круг и внутри него написать все, что подвластно его контролю (слова, эмоции, желания, правила).

За кругом останется то, что не подвластно контролю, – действия других людей, их поведение и мысли. Благодаря упражнению придет осознание того, что многое происходящее вокруг не нужно контролировать, сказала психолог.

Отдельно специалист дала советы родителям. По ее словам, взрослым необходимо здраво оценивать возможности ребенка, верить в его успех и уверенность, а также хвалить и одобрять. Кочетова отметила, что нужно помочь детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять собственный стиль учебы и развить умение использовать интеллектуальные ресурсы.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что побороть стресс во время экзаменов можно с помощью расслабления мышц. Если есть возможность, то можно выйти, похлопать по рукам и ногам, немного подвигаться, добавила эксперт и подчеркнула, что главное – мыслить позитивно.