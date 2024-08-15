Эксперт Храпунова: мошенники начали использовать истории о распродажах перед 1 сентября

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В России мошенники начали использовать истории о распродажах перед 1 сентября. О новой мошеннической схеме рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.

"Самыми распространенными легендами перед началом учебного года остаются рассылки о распродажах и конкурсах от поддельных интернет-магазинов школьной одежды, учебников, канцелярии и других школьных товаров", – цитирует эксперта РИА Новости.

Как пояснила Храпунова, жертвы получают письма и СМС со встроенными ссылками для перехода. Они, в свою очередь, могут перевести пользователя на поддельный сайт магазина или загрузить на устройство вредоносное ПО, предупредила эксперт.

Кроме того, на фейковых сайтах продавцы после оплаты перестают выходить на связь, напомнила Храпунова и посоветовала делать покупки в проверенных местах.

Врач-терапевт Ольга Чиркова также дала родителям советы, как выбрать идеальную обувь для школьника. По словам специалиста, любая школьная обувь должна иметь супинатор и небольшой каблук, сообщает News.ru.

По словам Чирковой, носок должен быть достаточно широким, чтобы не сдавливать ногу и не ухудшать кровообращение. При этом каблук стоит выбирать высотой 2–4 сантиметра.

"В любой детской обуви должен быть небольшой супинатор для нормального развития свода стопы. Покупать специальную ортопедическую обувь или ортопедические стельки надо только по совету врача-ортопеда", – сказала Чиркова.

Врач добавила, что обувь должна быть сделана из качественного дышащего материала, а запятник должен хорошо фиксировать голеностоп. Высота самой обуви должна быть средней, уточнила Чиркова, добавив, что спортивную обувь надо покупать точно по размеру, это обеспечивает безопасность при занятиях спортом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, предложил ввести в школах форму в стиле императорской России и СССР. Об этом пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По словам депутата, в последние годы в обществе вновь разгорается дискуссия по необходимости возвращения единой школьной формы. Помимо этого, добавил Милонов, психологи отмечают, что единообразие внешнего вида благотворно влияет на атмосферу детского коллектива и убирает нездоровое соперничество.

При этом минимальный базовый набор для первоклассника обойдется россиянам в 2 241 рубль 16 копеек. Цены на большую часть товаров остались на уровне прошлого года, так, в 2023 году аналогичный набор стоил 2 461 рубль 80 копеек.

В этом году торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут 2 сентября. Как напомнили в столичном департаменте образования и науки, 1 сентября выпадает на воскресенье, что послужило причиной переноса мероприятий.

