Врачи рассказали, как правильно выбрать рюкзак для первоклассника

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Подмосковные врачи призвали родителей при выборе рюкзака для первоклассника учитывать рост, вес и возраст школьника, а также особенности его развития. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что вес рюкзака в пустом состоянии не должен превышать 700 граммов. С учебниками он должен достигать не более 10% от веса ребенка.

Врач призвала покупать портфели с анатомической спинкой, например ранцы с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине ребенка.

Между тем врач-ортопед и травматолог Светлана Соколова напомнила, что рюкзак не должен быть слишком большим.

"Его верхняя часть не должна давить на шею, а нижняя – на поясницу. И лучше выбирать модели с широкими и мягкими регулируемыми лямками, обеспечивающими плотное прилегание к спине: это снизит нагрузку на позвоночник", – объяснила она.

Также в идеальном варианте портфеля должна быть стяжка на груди, которая помогает распределять нагрузку. Более того, врачи порекомендовали для высоких детей выбирать вертикальные ранцы, а детям пониже – горизонтальные. Кроме того, подытожили специалисты, на всех детских рюкзаках должны быть светоотражающие элементы.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить в России федеральную программу "Первосентябрьский капитал", чтобы возместить родителям часть затрат на подготовку детей к школе. Парламентарий предлагает выплачивать на каждого ребенка сумму в размере 25% от средней зарплаты по региону. Деньги должны приходить не позднее чем за месяц до начала учебного года, уточнил Чернышов.

