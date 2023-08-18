Врачи рассказали, как правильно собрать ребенка в школу

Август – время активной подготовки к школе, особенно если ребенок идет в первый класс: родители покупают одежду, обувь, тетради, а также организуют учебное пространство дома. Разбираемся вместе с врачами, на какие критерии нужно обратить внимание при выборе, чтобы не навредить растущему организму.



Удобный рюкзак

При покупке рюкзака необходимо обращать внимание на его вес, широту и расположение лямок. Об этом Москве 24 рассказал врач – травматолог-ортопед высшей категории, эксперт по лечению вальгуса и осанки Павел Семиченков.

Он напомнил, что по требованиям Роспотребнадзора вес рюкзака вместе с учебниками для школьников 1–2-х классов не должен превышать полтора килограмма. Для 3–4-х классов – не более двух, для 5–6-х – не более двух с половиной, для 7–8-х – не более трех с половиной, а для 9–11-х – не больше четырех. Вес же самого изделия – не более килограмма.





Павел Семиченков врач – травматолог-ортопед высшей категории, эксперт по лечению вальгуса и осанки Лямки должны быть широкие, чтобы обеспечивать равномерную нагрузку на плечи. И обязательно, чтобы между ними было расстояние: они не должны начинаться в одной точке, так как в этом случае они будут оказывать нагрузку на шею.

Важно, чтобы у ранца были лямки для его фиксации на талии. Так, при прыжках и беге он будет надежно прилегать к спине. Кроме того, у изделия должна быть плотная задняя стенка: это нужно не для осанки, а чтобы содержимое портфеля не врезалось в спину.

"Также необходимо выбирать рюкзак по размеру, чтобы он не прыгал по ягодицам. Иначе он будет нарушать биомеханику походки и препятствовать правильной работе поясницы", – отметил врач.

Кроме того, лучше искать портфель с большим количеством отсеков: так можно равномерно распределить вещи, чтобы ничего не перекатывалось и весь вес не уходил в одну точку.



Оптимальная обувь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам травматолога-ортопеда, при покупке обуви нужно отдавать предпочтение изделиям с гибкой подошвой и хорошей фиксацией верхней части стопы.





Павел Семиченков врач – травматолог-ортопед высшей категории, эксперт по лечению вальгуса и осанки Причем максимальная гибкость должна быть именно в переднем отделе. Дело в том, что когда человек прыгает, то приземляется на носочки и только потом опускается на пятку. Слишком твердая подошва не позволит ребенку этого сделать.

Каблук совершенно необязателен, допускается лишь небольшой подъем.

"Нет ни одного рационального объяснения необходимости каблука, но почему-то эта рекомендация часто присутствует", – добавил врач.

Кроме того, повседневные ботинки не должны сильно амортизировать. Такая функция должна быть лишь у спортивной обуви.

"Когда мы покупаем ребенку для ежедневной носки спортивные кроссовки с хорошей амортизирующей подошвой, это удобно, она помогает выдержать нагрузки. Однако в таких условиях нервная система быстро привыкает к комфорту и в другой обуви ребенку уже будет труднее двигаться, он начнет отбивать ноги при прыжке", – пояснил врач.

Поэтому кроссовки с амортизацией нужно оставить для физкультуры, для повседневной носки этот пункт совсем необязателен, подчеркнул он.



Учебное пространство дома

Один из важнейших критериев организации рабочего места для школьника – минимальная нагрузка на зрение. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Виктория Корелина.

По ее словам, стол и стул нужно подбирать с учетом роста ребенка. Важно, чтобы расстояние от глаз до предмета изучения – учебника или тетради – составляло не менее 33 сантиметров.

"Необходимо, чтобы стол находился у окна. И дело не в освещении: так ребенок может в перерывах смотреть вдаль, а это лучший отдых для глаз", – отметила офтальмолог.





Виктория Корелина врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Существует правило "20–20–20", которое касается и взрослых, и детей. После 20 минут зрительной нагрузки, будь то компьютер или книга, человек должен взять паузу в 20 секунд и посмотреть на вещи, которые находятся на расстоянии 20 футов (это около шести метров). Идеально, если при этом ребенок будет смотреть не в стену, а в окно.

Также необходимо позаботиться об освещении и купить яркую настольную лампу, что особенно важно зимой и осенью.

"Если ребенок использует телефон или планшет, то яркость экрана должна быть примерно такой же, как освещение в помещении. Сидеть в темноте с ярким экраном ни в коем случае нельзя", – подчеркнула эксперт.





Виктория Корелина врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Также ребенку не стоит смотреть обучающие ролики на телефоне или планшете. Лучше выводить их на экран компьютера или телевизора. Чем больше площадь электронного изображения и расстояние от глаз, тем лучше.

Кроме того, для профилактики близорукости нужно не менее полутора часов в день проводить на улице в условиях дневного освещения, заключила врач.