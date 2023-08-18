В Москве почти на 200% вырос спрос на школьную форму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спрос на школьную форму в первые 15 дней августа в столице вырос на 190%. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставили Москве 24 специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты изучили покупки школьной формы в Москве с 1 по 15 августа 2023 года. Получившиеся результаты они сравнили с тем же периодом в июле. Выяснилось, что в последнем летнем месяце средний чек на школьную форму в столице составил 3 215 рублей. Это на 11% ниже, чем в июле. Вместе с тем число покупок в первой половине августа выросло на 190%.

Средний чек на школьные блузки и рубашки достигал 1 140 руб. Это на 5% ниже в сравнении с июлем. Однако число покупок в августе увеличилось на 120%. Траты на детские брюки и юбки в среднем составляли 1 374 рубля, что на 6% выше, чем в июле. При этом число покупок в августе выросло на 105%. Детские туфли и ботинки в среднем обходились в 1 822 рубля. Это на 8% выше, чем в июле. Вместе с тем число покупок в августе увеличилось на 71%.





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" Первая половина августа традиционно обеспечивает большую часть продаж школьных товаров. В этот период заметно снижается и средний чек покупки, за счет реализации широкого ассортимента продукции middle и экономсегмента.

Отмечается, что в основном потребители покупают такие товары через маркетплейсы. "Кроме того, за счет роста предложения в несетевой рознице и на школьных ярмарках у покупателя становится больше возможностей для получения скидок при непосредственном контакте с продавцом, что также обеспечивает более низкий средний чек приобретения выбранного товара", – говорится в исследовании.

Ранее россияне рассказали, какие траты считают самыми бесполезными к 1 сентября. Большинство опрошенных (64%) выбрали приобретение цветов и дорогих подарков для преподавателей. Кроме того, 33% относят к ненужным тратам покупку формы.

