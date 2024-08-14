Минимальный набор первоклассника обойдется россиянам в 2 241 рубль

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Минимальный базовый набор для первоклассника обойдется россиянам в 2 241 рубль 16 копеек, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одного из сетевых магазинов.

Отмечается, что цены на большую часть товаров остались на уровне прошлого года. Так, в 2023 году набор стоит 2 461 рубль 80 копеек.

В состав минимального набора вошли 10 тетрадей в клетку и 10 в линейку, 20 обложек для тетрадей, 10 шариковых ручек, набор цветных ручек, пять карандашей, точилка, три ластика, линейка, мешок для сменной обуви, пенал, дневник, альбом для рисования, шесть фломастеров, акварельные краски, гуашь, три кисти, стакан-непроливайка, цветная бумага, цветной картон, белый картон, ножницы, клей-карандаш, пластилин, цветные карандаши и школьный рюкзак на 24 литра, чья стоимость составила свыше 1 200 рублей.

В июле 2024 года столичные родители потратили на покупку формы и школьных принадлежностей в среднем 17,6 тысячи рублей. По версии экспертов, в минимальный набор вошла форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, канцелярский набор, дневник, тетради и пенал.

