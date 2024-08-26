"Известия": мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты

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Свыше 400 фишинговых доменов, которые имитировали школьные чаты в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской), заблокировали в рамках проекта "Доменный патруль" за последние два месяца. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Злоумышленники создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя, после чего рассылают сообщения с просьбой перевести средства на что-то нужное для класса. Как правило, аферисты запрашивают от 500 до 5 тысяч рублей.

"Мошенники через соцсети вычисляют аккаунты классных руководителей или директоров школ, откуда потом извлекают их контакты", – объяснили в Координационном центре доменов.

Телефоны учителей злоумышленники получают при помощи сайтов и страниц школ в соцсетях либо при личном посещении школы под выдуманным предлогом. Затем номера педагогов и их электронные почты подвергаются фишинговым атакам.

После того, как мошенники взломают устройство, они отправляют в школьный чат сообщение с данными счета для сбора средств на школьные нужды либо какую-нибудь фишинговую ссылку.

Количество атак, связанных с кражей профилей в WhatsApp, увеличилось перед 1 сентября. По словам экспертов, зачастую мошенники используют сценарий "Проголосуй за мою дочку в конкурсе" для кражи аккаунтов в мессенджере.

Специалисты сообщали о еще одной новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники берут банковские карты в аренду у так называемых дропов для вывода на них похищенных денег. Ключевая идея состоит в том, чтобы после проведения основной мошеннической схемы, когда человека обманули и выманили деньги, вывести средства.