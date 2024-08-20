"Известия": в России распространились новые схемы мошенничества в сфере туризма

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Невыполнение договора туристическими фирмами летом 2024 года привело к нескольким громким случаям срывов отпусков у десятков людей по всей России, сообщает газета "Известия".

Одними из них стали туры на Шантарские острова, Алтай и Камчатку. Представитель одной организации собрал предоплату с клиентов, но в последний момент отменил поездку и перестал выходить на связь. Число пострадавших возросло почти до 30 человек. Они обратились в правоохранительные органы, последние, в свою очередь, оценили причиненный ущерб в несколько миллионов рублей.

При этом жертвы сами нашли паспортные данные лжесотрудника и номера телефонов его близких, однако полицейские пока не могут выйти на след бизнесмена. По словам одной из пострадавших, злоумышленник знал, что поездка не состоится, но все равно продолжал сбор денег.

Еще несколько случаев мошенничества произошли в Москве. Компания получила оплату туров в Турцию и тропические страны, стоимость которых достигала 600 тысяч рублей. При этом некоторые несостоявшиеся туристы специально брали кредиты для отдыха всей семьей.

Газета провела опрос экспертов, в ходе которого выяснилось, что самым популярным способом мошенников в сфере туризма этим летом остается создание сайтов-двойников отелей. Люди заходят на такой сайт и бронируют номера, но деньги уходят злоумышленникам.

Еще одной действенной схемой стали продажи недействительных авиабилетов. Она предполагает выставление "посредником" авиакомпании билетов по меньшей стоимости, которые на самом деле являются фальшивыми.

В свою очередь, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, юристы порекомендовали внимательно изучать договор об оказании туристических услуг и с осторожностью относиться к низким ценам на отдых.

Между тем ОНФ обратился с письмом на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой разъяснить вопросы, касающиеся закона по возмещению средств пострадавшим от мошенников. Норматив подразумевает, что банки должны приостановить на два дня переводы на подозрительные счета, которые находятся в антифрод-базе ЦБ. Если же кредитная организация этого не сделает, то человеку должна быть выплачена компенсация.