Эксперт Бедеров: некоторые сотрудники банков находятся в сговоре с мошенниками

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Некоторые сотрудники банков могут находиться в сговоре с мошенниками. Именно по этой причине такие служащие одобряют крупные кредиты пенсионерам, рассказал в эфире радио КП генеральный информационно-аналитической компани, занимающейся предупреждением и расследованием преступлений против субъектов бизнеса Игорь Бедеров.

Эксперт обратил внимание, что, как правило, многие трудоустроенные россияне не могут получить займы на подобные суммы.

При этом мошенники используют при беседе пять ключевых слов и фраз, рассказал ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. К ним относятся "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС/данные карты/паспорта/СНИЛС".

В случае, если при ответе на звонок собеседник произносит подобные фразы, эксперты рекомендуют как можно скорее завершить разговор.

Эту информацию прокомментировал Бедеров. Он подчеркнул, что люди зачастую не могут проигнорировать звонок, поскольку с ними могут связываться с работы, из больницы и так далее. Именно этим обстоятельством и пользуются мошенники.

Ранее в пресс-службе ВТБ рассказали, что в августе мошенники почти в половине случаев использовали три схемы для выманивания у пенсионеров их личных данных. В целях кражи их средств они представлялись человеком, который занимается перерасчетом пенсии, оформлением полиса ОМС и предоставлением скидок на ЖКУ.