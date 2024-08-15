В "Сбере" назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

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Мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего используют для этого такие слова и фразы, как "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС/данные карты/паспорта/СНИЛС", рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Об этом пишет РБК.

Так, он призвал сразу же бросать трубку, если незнакомцы используют их в разговоре, так как они могут оказаться преступниками.

Кузнецов добавил, что самыми актуальными мошенническими схемами являются звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка. Кроме того, злоумышленники могут представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор, а также позвонить в мессенджере с логотипом госуслуг на аватарке и предложить оплатить долг.

Помимо этого, мошенники связываются с жертвой якобы из социального фонда под предлогом перерасчета пенсии, звонят для подтверждения даты прохождения диспансеризации, отметил эксперт.

Между тем в даркнете подорожали биометрические данные россиян с 6 до 10 тысяч рублей, передает газета "Известия", ссылаясь на данные ИБ-компании.

По их информации, в скрытой сети также выросли на 25% цены на услуги по восстановлению сим-карт. В свою очередь, стоимость расшифровки входящих и исходящих телефонных звонков с указанием всей информации о вызове увеличилась на 100%.

Как пояснили специалисты, доступ к детализации звонков и восстановлению сим-карт позволяет мошенникам получить ценную личную и профессиональную информацию о жертве. Таким образом, у них появляются весомые аргументы для успешного шантажа.

В свою очередь, биометрические данные – фотографии лица и отпечатки пальцев – обычно используются в различных онлайн-сервисах и приложениях для аутентификации человека, рассказал web-разработчик одной компании Константин Горбунов. С помощью таких данных злоумышленники могут заполучить доступ к видеосвязи с жертвой или начать создавать дипфейки, пояснил он.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, похищающие средства со счетов граждан, придумали новую сложную схему с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ". Жертвами такой схемы обычно становятся люди пенсионного и среднего возраста, так как мошенники полагаются на их доверчивость и исполнительность.

Позднее Минцифры РФ исключило возможность применения "Госключа" в мошеннических схемах. По информации ведомства, "Госуслуги" тоже невозможно взломать, так как они надежно защищены.