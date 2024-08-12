Минцифры РФ исключило возможность применения "Госключа" в мошеннических схемах

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Использование приложения "Госключ" в мошеннических целях исключено, так как ресурс надежно защищен и подделать подпись невозможно. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития РФ.

"Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего "Госключа", – это обман", – сказано в сообщении.

В ведомстве указали на то, что воспользоваться приложением и оформить документы может лишь владелец сертификата электронной подписи и только на одном устройстве. При этом для создания подписи применяется многоуровневая защита: вход с учетной записью с помощью портала "Госуслуги", подтверждение через СМС и по загранпаспорту, биометрии или очно.

Кроме того, как уточнили в министерстве, при входе в приложение необходимо вводить восьмизначный пароль, который имеется лишь у владельца сертификата подписи. Также в сообщении сказано, что нотариальную доверенность можно подписать только при очном посещении специалиста.

При этом, по информации ведомства, "Госуслуги" тоже невозможно взломать, так как они надежно защищены. Мошенники могут получить доступ к аккаунту, только если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию. В связи с этим Минцифры РФ предупредили, что не стоит передавать кому-то логин, пароль и сведения о втором факторе защиты.

"Помните, что сотрудники портала никогда не звонят", – подытожили в ведомстве.

Недавно эксперты платформы "Народного фронта" "Мошеловка" рассказали о новой схеме мошенников по похищению средств со счетов граждан с помощью портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ". Ее жертвами обычно становятся люди пенсионного и среднего возраста.

Так, сперва аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на "Госуслугах". Затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел "Госуслуг" для подписания документов в "Госключе". После этого жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ.

Сразу же ей поступает звонок от якобы сотрудника органов, который убеждает, что все ее счета скомпрометированы и необходимо подписать доверенность для сохранения денежных средств. Тем самым запускается второй этап. Жертве снова звонит сотрудник, но уже якобы настоящий и сообщает, что человек стал жертвой мошенников. Он убеждает пострадавшего перевести все средства на безопасный счет.

