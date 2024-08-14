Психолог Игонина назвала признаки того, что человек попал под влияние мошенников

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Определенные "маячки" при телефонном разговоре и заранее созданный алгоритм действий помогут уберечь близкого человека от манипуляций мошенников. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

По ее словам, думать, что мошенники обманывают лишь неискушенных, неопытных людей, – это ошибка, жертвой может стать практически каждый.

Мошенники действуют по четко отработанным схемам, и люди часто просто не успевают сориентироваться в разговоре с ними, отметила эксперт. И, так как аферисты постоянно придумывают новые "легенды", в первую очередь стоит договориться со всеми членами семьи: когда происходит что-то сомнительное, нужно сразу сообщать об этом близким.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи Кроме того, стоит ненавязчиво прислушиваться, когда кому-то из близких поступают звонки. В разговоре с какими-то структурами человек обычно больше слушает и отвечает односложно: "да", "нет", "я понял" и так далее. И такая особенность общения уже может насторожить.

Тем более подозрительно, если человек во время беседы начинает себя настороженно вести, ищет какие-то документы, добавила психолог.

"В этом случае можно отвлечь человека от беседы и спросить, кто звонит и зачем. Либо попросить включить громкую связь – шансов понять, что разговор какой-то странный, станет больше, ведь одна голова хорошо, а две лучше", – отметила Игонина.

Она подчеркнула, что оценка происходящего кем-то сторонним очень важна, потому как тот, кто вовлечен в разговор, часто не контролирует ситуацию.

При этом выдернуть человека из разговора можно с помощью какого-то неожиданного действия.

"Например, был случай, когда муж, поняв, что жена "поплыла" в разговоре с мошенниками, просто крикнул: "Люся, у тебя молоко убегает!" – рассказала психолог.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи Еще один способ уберечь близких от манипуляций мошенников – повесить лист бумаги там, где в семье чаще всего говорят по телефону, и написать на нем алгоритм действий для сомнительных разговоров.

Также можно выписать какие-то важные аксиомы, например, "полиция и прокуратура не звонят сами" или "нельзя называть три цифры на обороте карты или код, который приходит в СМС". Все это в нужный момент может сработать, потому что очевидные вещи во время разговора с мошенниками могут просто вылетать из головы, заключила психолог.

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