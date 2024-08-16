ВТБ назвал три самые распространенные схемы мошенничества

Фото: depositphotos/Tiko0305

Злоумышленники в августе практически в половине случаев использовали три схемы, где под видом перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС, скидки на ЖКУ выманивали у пенсионеров данные для кражи средств. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ВТБ.

Так, в рамках первой схемы злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда РФ и, обещая перерасчет или увеличение пенсии, говорят о необходимости заполнить заявление по телефону, для которого просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к телефону пенсионера. После поступления жертве СМС-кода мошенники получают доступ к личному кабинету пожилого человека на портале "Госуслуги", с помощью которого они могут оформить на его имя кредиты или войти в онлайн-банк и снять его деньги.

Вторая схема заключается в том, что мошенники по телефону рассказывают о несуществующей акции, с помощью которой пенсионеры якобы могут получить скидку на ЖКУ, а для подтверждения пожилого возраста человека злоумышленники просят личные данные и код из СМС, которыми воспользуются для хищений или оформления кредитов.

Согласно третьей схеме мошенники звонят пенсионерам якобы от имени страховой компании и просят быстро "продлить" полис ОМС. Для этого их убеждают в необходимости скачать "приложение Минздрава", которое в действительности является вредоносной программой, предоставляющей доступ к телефону жертвы. Или же злоумышленники могут попросить назвать СМС-код, чтобы войти в личный кабинет пожилого человека на "Госуслугах".

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый житель России сводит разговор с мошенниками к шутке. Исследование провел сервис по поиску работы. По словам аналитиков, 58% опрошенных при звонке от мошенника сразу бросают трубку, 9% начинают ругаться, а 3% – стараются уговорить звонящего перестать заниматься мошенничеством.

24% россиян ежедневно беспокоят телефонные мошенники. При этом 37% получают такие звонки раз в неделю. Еще 24% сталкиваются с телефонными мошенниками несколько раз в месяц, а 10% – несколько раз в год.

