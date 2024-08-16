"Известия": ЦБ призывают упростить механизм компенсации жертвам мошенников

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Эксперты призывают Банк России упростить механизм компенсации жертвам мошенников, сообщает газета "Известия".

ОНФ ранее обратился с письмом на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой разъяснить вопросы, касающиеся закона по возмещению средств пострадавшим от мошенников. Норматив подразумевает, что банки должны приостановить на два дня переводы на подозрительные счета, которые находятся в антифрод-базе ЦБ. Если же кредитная организация этого не сделает, то человеку должна быть выплачена компенсация.

При этом регулятор выпустил приказ, в котором были перечислены шесть признаков мошеннических операций. По мнению Центробанка, их также следует приостанавливать.

К спорным ситуациям правозащитники отнесли случаи, когда банк пропустил операцию на подозрительный счет, но жертва не может доказать свое право на компенсацию, так как не знает, имеется ли счет получателя в базе ЦБ. В Банке России уточнили, что могут предоставить необходимую информацию на основании официального запроса органа, имеющего право на получение такой информации, уточнили в ЦБ.

"Это не тот простой механизм, который поручил создать президент для защиты жертв социальной инженерии, а скорее инструмент для защиты интересов банка", – отметила руководитель проекта "За права заемщиков" Народного фронта, координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

По ее словам, кредитные организации могут совершить ошибку и не приостановить перевод. В таком случае, отмечает эксперт, для проверки человек должен будет подать иск.

"В случае, если в результате запроса выяснится, что банк закон не нарушил, жертва мошенников должна будет оплатить еще и судебные расходы", – подчеркнула Лазарева, добавив, что это можно сделать без нарушения банковской тайны и раскрытия персональных данных.

Достаточно при предоставлении талона о поданном в полиции заявления и выписки по счету, просто ответить, есть ли указанный счет в базе или нет, считает эксперт.

Как, в свою очередь, отметили в пресс-службе ЦБ, делать выводы о конкретных результатах применения нового закона пока преждевременно.

Вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко пояснил, что механизм информирования жертвы о включении счета в базу ЦБ не решит проблемы, поскольку нужно знать также персональные данные получателя.

По словам Лазаревой, необходимы законодательные поправки, чтобы механизм получения компенсации не включал в себя судебного разбирательства.

"Велика вероятность, что недобросовестные юристы, обещающие избавление от долгов, начнут зарабатывать еще и гарантиями выигрыша таких вот дел в судах. Тем более что суды часто принимают решение в пользу кредитных организаций, в штате которых трудятся очень опытные и профессиональные юристы", – напомнила эксперт.

В настоящее время мошенники создали уже десятки фейковых сайтов МВД России. Хакеры угрожают штрафами и блокировкой компьютера за посещение "запрещенных ресурсов", передает телеграм-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В таких случаях эксперты по кибербезопасности рекомендуют никогда не платить злоумышленникам, не верить угрозам и сохранять спокойствие.

Попав на подобный сайт, который не закрывается обычным способом, нужно использовать горячие клавиши:

F11 или Escape (Esc) для выхода из полноэкранного режима;

Ctrl+W (9 Cmd+W на macOS) для закрытия вкладки или Alt+F4 (& Cmd+Q на macOS) для закрытия браузера целиком;

Alt+Tab или % Cmd+Tab для переключения на другое окно;

Win+D или & Cmd+D для сворачивания всех окон.

Также можно перезагрузить компьютер, а затем сообщить об инциденте на портале Госуслуг, на сайте МВД или Минцифры.

Кроме того, мошенники начали чаще прибегать к использованию дипфейков для хищения денежных средств. Чтобы обычному пользователю распознать подобное видео, в первую очередь стоит обратить внимание на мимику человека, пишет "Газета.ру".

Россиянам рекомендуют смотреть на глаза людей на видео. Волосы на голове, борода, усы или родинки также могут быть плохо отображены. По словам экспертов, в дипфейках бывают проблемы с зубами и бликам в очках, а также деформация лиц.

О таком способе мошенничества ранее предупреждал эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов. По его словам, аферисты получают доступ к соцсетям и к мобильной переписке пользователя, после чего на набранном там материале обучается нейросеть.