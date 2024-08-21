Эксперт Калемберг: число атак с целью кражи профилей WhatsApp выросло перед 1 сентября

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Количество атак, связанных с кражей профилей в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской), увеличилось перед 1 сентября. Об этом РИА Новости сообщил коммерческий директор SafeTech Денис Калемберг.

По словам эксперта, мошенники используют сценарий "Проголосуй за мою дочку в конкурсе" для кражи аккаунтов в WhatsApp. Подобные атаки участились на фоне приближающегося Дня знаний, в рамках которого родители начинают проявлять активность в школьных чатах.

Калемберг описал всю схему мошенничества. Он рассказал, что человеку поступает сообщение от знакомого, который просит проголосовать за участвовавшего в конкурсе ребенка или ребенка друзей. Для этого злоумышленник прикрепляет к сообщению ссылку на голосование, по которой жертва переходит и проходит процесс авторизации в "мессенджере".

Однако в действительности под этим предлогом мошенники получают доступ к аккаунту и контактам человека, тем самым воруя аккаунты людей. Далее могут быть разные сценарии развития событий – от просьбы денег у знакомых до поиска среди контактов гендиректоров компаний и так далее.

"Примерно год назад широко применялись подобные атаки, но там шла речь о захвате аккаунта в Telegram", – уточнил эксперт.

Между тем чтобы защитить аккаунты в WhatsApp от мошенников, необходимо переходить только по безопасным ссылкам, сообщает News.ru со ссылкой на IT-эксперта Павла Мясоедова. Он также предупредил, что любое предоставление данных по внешним ссылкам будет нести определенные риски.

"Нет никаких официальных площадок, которые работают через эту массовую рассылку в WhatsApp. По той причине, что WhatsApp – это компания с серверами за рубежом и она не является защищенной", – уточнил специалист.

Мясоедов попросил относиться к подобным рассылкам с подозрением. Он рекомендовал убедиться, официальная ли это информация, присылаемая в школьный чат с небольшим числом участников. Эксперт посоветовал уточнить эти данные у модератора группы при помощи звонка или в личной встрече, а также призвал нигде не указывать личные сведения.

"У мошенников все-таки главная цель – это украсть деньги, а не просто получить персональные данные. Но периодически они отправляют какую-то фишинговую ссылку, чтобы потом компрометировать ваше устройство через вирус", – объяснил Мясоедов.

Эксперт призвал пользователей Android установить антивирусы, но скачивать их только в официальных магазинах, а не через ссылки. Если соблюдать эти меры предосторожности, то риск мошенничества можно свести к минимуму, подытожил специалист.

Проблемы в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp наблюдаются с 14:00 по московскому времени в среду, 21 августа. Некоторые пользователи также жалуются на некорректную работу таких сайтов, как Discord, Steam, Twitch, Skype, Anydesk, "Ростелеком", "Сбой.рф", "Википедия" и другие.

Причиной сбоя стала DDoS-атака на российских операторов связи. По данным Роскомнадзора, атака была успешно отражена. В настоящий момент сервисы работают в обычном режиме.

