Сбой произошел в работе Telegram и WhatsApp

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сбой произошел в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской). Причины сбоя на данный момент неизвестны.

Пользователи жалуются на работу мобильной и десктопной версии Telegram. Мессенджер постоянно показывает "подключение".

Аналогичная проблема наблюдается и с WhatsApp.

До этого сбой в Telegram произошел 19 августа. Несколько дней до этого в работе мессенджера произошли сразу два сбоя за сутки. На его работу пожаловались пользователи из России, США, Казахстана и других стран. Они указали на долгие отправления сообщений в мессенджере, особенно в групповых чатах.

В начале месяца сбои также наблюдались в работе сервиса Mail.ru. За сутки пользователи пожаловались на работу сервиса 618 раз. При этом около 33% обращений приходили от жителей Москвы, еще 14% поступали из Санкт-Петербурга, а на прочие российские регионы пришлось около 3% жалоб.