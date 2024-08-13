Еще один сбой произошел в работе Telegram

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Второй за сутки сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Всего на работу мессенджера на этом портале пожаловались 526 человек из разных стран, в том числе из России, США, Казахстана и других. Пользователи указали на долгие отправления сообщений в мессенджере, особенно в групповых чатах.

Первый сбой произошел в работе Telegram вечером 12 августа. Согласно данным Downdetector, пользователи жаловались на подключение к серверу (38%), отправку сообщений (35%) и общую работу приложения (27%).

В начале месяца сбои наблюдались в работе сервиса Mail.ru. За сутки пользователи пожаловались на работу сервиса 618 раз. При этом около 33% обращений приходили от жителей Москвы, еще 14% поступали из Санкт-Петербурга, а на прочие российские регионы пришлось около 3% жалоб.