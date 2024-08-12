Сбой зафиксирован в работе Telegram

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.



Жалобы начали поступать в 18:42 по московскому времени. Согласно данным портала, пользователи жалуются на подключение к серверу (38%), отправку сообщений (35%) и общую работу приложения (27%).

До этого сбой в работе мессенджера происходил 2 июля. Тогда жалобы поступили от 229 пользователей. 49% жалоб были связаны с работой приложения, 39% – с отправкой сообщений, 12% – с получением сообщений. Помимо этого, сбой в работе Telegram фиксировался 8 июня. Не работали ни мобильное приложение, ни версия для компьютеров.