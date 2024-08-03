Фото: depositphotos/dedivan1923

Сбои наблюдаются в работе сервиса Mail.ru, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.РФ".

В течение последних суток пользователи пожаловались на работу сервиса 618 раз. При этом около 33% обращений приходили от жителей Москвы, еще 14% поступали из Санкт-Петербурга, а на прочие российские регионы пришлось около 3% жалоб.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии. Эта проблема наблюдается при попытке открыть сервис через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

Трудности в работе YouTube фиксировались во многих субъектах России на протяжении нескольких дней. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, пытавшиеся зайти на YouTube через браузеры.

О технических проблемах в работе оборудования компании Google ранее предупреждал "Ростелеком". Представители провайдера отмечали, что это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube.

Спустя некоторое время о возможном снижении скорости загрузки роликов до 70% заявили и в комитете Госдумы по информполитике.

Его глава Александр Хинштейн пояснил, что практически весь видеоконтент YouTube хранится на серверах Google в РФ, которые находятся на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. Однако корпорация перестала обновлять эту технику после начала спецоперации и введения антироссийских санкций. Кроме того, Google отключил часть своих серверов, что и привело к постепенному ухудшению качества роликов.