YouTube перестал воспроизводить видео почти во всех браузерах в РФ

Фото: 123RF/photobyphotoboy

Видеохостинг YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии, сообщает ТАСС.

Эта проблема наблюдается при попытке открыть сервис через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

Вместе с тем при открытии YouTube на телефоне через браузер Safari пользователя сразу перенаправляет в мобильное приложение видеохостинга.

В настоящий момент видео-ролики продолжают воспроизводиться в высоком качестве только в "Яндекс браузере" и десктопной версии Safari.

Проблемы в работе YouTube наблюдались во многих субъектах России на протяжении нескольких дней. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, пытавшиеся зайти на YouTube через браузеры.

О технических проблемах в работе оборудования компании Google ранее предупреждал "Ростелеком". Представители провайдера отмечали, что это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube.

Спустя некоторое время о возможном снижении скорости загрузки роликов до 70% заявили и в комитете Госдумы по информполитике.

Его глава Александр Хинштейн пояснил, что практически весь видеоконтент YouTube хранится на серверах Google в РФ, которые находятся на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. Однако корпорация перестала обновлять эту технику после начала спецоперации и введения антироссийских санкций. Кроме того, Google отключил часть своих серверов, что и привело к постепенному ухудшению качества роликов.

При этом представители зарубежной компании подтвердили, что информированы о том, что россияне не могут получить доступ к YouTube. Однако, по словам представителей Google, проблема не имеет отношения к работе видеохостинга и не является результатом технического сбоя.