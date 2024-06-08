Сбои наблюдаются в работе Telegram

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В России наблюдаются сбои в работе социальной сети Telegram. С такой проблемой столкнулись по меньшей мере часть пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

На 21:49 по московскому времени не работали ни мобильное приложение, ни версия соцсети для компьютеров. Пользователям не удается прогрузить личные сообщения как в личных переписках, так и в каналах и группах.

В соответствии с данными ЦМУ ССОП, информация о проблемах с работой мессенджера начала поступать после 21:00.

Сервис downdetector опубликовал данные, в соответствии с которыми четверть сообщений о сбоях поступила из Москвы и Подмосковья, еще 14% были отправлены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 5% — из Нижегородской области.

Основная жалоба пользователей заключается в невозможности отправить сообщения (68%).

Ранее масштабный сбой произошел в "Билайне". На проблемы с работой мобильной сети пожаловались пользователи из Алтайского края, Кузбасса, Красноярского края, Москвы и других российских регионов. При этом в общей сложности с неполадками столкнулись 4 012 человек. Восстановить большую часть сети удалось вечером того же дня.

