Роскомнадзор не получал уведомлений от компании "Верный" об утечке персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор не получал уведомлений от сети магазинов "Верный" по поводу утечки персональных данных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По закону оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан уведомить об этом в течение 24 часов.

"По состоянию на 16:00 3 июня 2024 года такие уведомления в ведомство от компании "Верный" не поступили", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что платежные терминалы не работают в магазинах торговой сети "Верный" по всей России. У покупателей третий день не производится безналичная оплата, поэтому люди вынуждены рассчитываться наличным способом.

Кроме того, перестали функционировать и кассы самообслуживания, поэтому в магазинах скапливаются большие очереди. При этом сайт и мобильное приложение, включая карты лояльности, также не работают. О причинах сбоя пока не сообщается. В сети уже заявили, что проблемы вызваны хакерской атакой на серверы. На данный момент специалисты устраняют неполадки.