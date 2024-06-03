Mash: массовый сбой платежных терминалов произошел в магазинах "Верный" в России

Фото: 123RF/fabiobalbi

Платежные терминалы не работают в магазинах торговой сети "Верный" по всей России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания, у покупателей третий день не производится безналичная оплата, поэтому люди вынуждены рассчитываться наличным способом. Кроме того, перестали функционировать и кассы самообслуживания, поэтому в магазинах скапливаются большие очереди. При этом сайт и мобильное приложение, включая карты лояльности, также не работают.

О причинах сбоя пока не сообщается. В сети уже заявили, что проблемы вызваны хакерской атакой на серверы. На данный момент специалисты устраняют неполадки.

В издании подчеркнули, что сеть пользуется популярностью у среднего класса из-за невысоких цен и разнообразного ассортимента.

Ранее сбой произошел в системе СДЭК. Прием и выдачу посылок прекратили 26 мая в целях избежания ошибок при ручной обработке заказов. Проблемы возникли в работе приложения и сайта.

Позже стало известно, что причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Международная хакерская группа Head Mare сообщила, что воспользовалась вирусом, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропал доступ к базе данных.

Готовые направления начали выдавать 29 мая, а отслеживание посылок вновь стало доступно на сайте СДЭК 31 мая. При этом приложение заработало 1 июня.

