01 июня, 11:22Технологии
Приложение СДЭК возобновило работу
Фото: 123RF/algeba
Приложение СДЭК возобновило работу, сообщается в телеграм-канале компании.
Пользователям предлагают возобновить отправку документов и грузов. Также они снова могут отслеживать движение посылки и выстраивать маршрут к удобному пункту выдачи.
При этом сперва для корректной работы приложения следует проверить, не включен ли VPN.
"Приложение СДЭК в строю, – заявили в компании.
Сбой в системе СДЭК случился 26 мая. Прием и выдачу посылок прекратили в целях избежания ошибок при ручной обработке заказов. Проблемы возникли в работе приложения и сайта.
Позже стало известно, что причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Международная хакерская группа Head Mare сообщила, что воспользовалась вирусом, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропал доступ к базе данных.
Готовые направления начали выдавать 29 мая. В свою очередь, отслеживание посылок вновь стало доступно на сайте СДЭК 31 мая.
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