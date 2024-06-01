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Приложение СДЭК возобновило работу, сообщается в телеграм-канале компании.

Пользователям предлагают возобновить отправку документов и грузов. Также они снова могут отслеживать движение посылки и выстраивать маршрут к удобному пункту выдачи.

При этом сперва для корректной работы приложения следует проверить, не включен ли VPN.

"Приложение СДЭК в строю, – заявили в компании.

Сбой в системе СДЭК случился 26 мая. Прием и выдачу посылок прекратили в целях избежания ошибок при ручной обработке заказов. Проблемы возникли в работе приложения и сайта.

Позже стало известно, что причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Международная хакерская группа Head Mare сообщила, что воспользовалась вирусом, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропал доступ к базе данных.

Готовые направления начали выдавать 29 мая. В свою очередь, отслеживание посылок вновь стало доступно на сайте СДЭК 31 мая.

