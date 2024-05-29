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29 мая, 13:26

Технологии

Все ПВЗ СДЭК начали выдавать готовые отправления

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Все пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать готовые отправления после сбоя. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу СДЭК.

В организации добавили, что работа над восстановлением полного обслуживания еще продолжается.

О сбое в СДЭК стало известно 26 мая. Из-за неполадок люди не могут получить и отправить посылки. В компании объяснили, что прием и выдачу посылок приостановили, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

В СДЭК заявили, что технический сбой повлиял на работу приложения и сайта компании. Ответственность за сбои взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Для этого они якобы воспользовались вирусом-шифровальщиком, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропадает доступ к базе данных.

В среду, 29 мая, сайт СДЭК частично возобновил работу.

Сайт компании СДЭК частично возобновил работу после сбоя

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