Отслеживание посылок вновь стало доступно на сайте СДЭК

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Отслеживание посылок снова доступно на официальном сайте СДЭК после сбоя. Для этого необходимо ввести в специальное поле номер почтового отправления, написала компания в телеграм-канале.

В публикации указано, что, если человек не смог найти свою посылку, следует позднее попробовать еще раз. Сотрудники компании еще подгружают данные в систему, возможны задержки в отображении новых посылок и изменений их статусов. Сейчас информация доступна за два месяца, говорится в тексте.

В СДЭК призвали для сохранения данных использовать только сервис отслеживания на официальном сайте компании. Получить посылку граждане могут после ее доставки на ПВЗ.

Сбой в СДЭК произошел 26 мая. Люди несколько дней не могли получить или отправить посылки. В компании рассказали, что прием и выдачу посылок приостановили в целях избежания ошибок при ручной обработке заказов.

Также в СДЭК объяснили, что сбой повлиял на работу приложения и сайта. Ответственность за случившееся взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Для этого она якобы воспользовалась вирусом-шифровальщиком, кодирующим информацию, из-за чего у компании пропадает доступ к базе данных.

В среду, 29 мая, сайт СДЭК частично возобновил работу. Позднее все ПВЗ компании начали выдавать готовые отправления.