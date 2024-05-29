СДЭК сообщил, что не видит признаков утечки данных пользователей в результате сбоя

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Нет оснований полагать, что в результате сбоя в сервисе СДЭК произошла утечка данных клиентов. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании по доставке грузов.

"Данные пользователей хранятся надежно и в шифрованном виде. У нас нет оснований считать, что к ним был получен доступ", – подчеркнули представители логистического оператора.

До этого Роскомнадзор сообщил, что не получал уведомление об утечке данных от СДЭК.

О сбоях в системе СДЭК стало известно 26 мая. Компании пришлось приостановить прием и выдачу посылок, чтобы не допустить ошибок во время ручной обработки заказов.

Ответственность за неполадки взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Ее представители рассказали, что воспользовались вирусом-шифровальщиком, способным закодировать любую информацию. В связи с этим компания не может получить доступ к своей базе данных.

29 мая все пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать готовые отправления после сбоя. В организации добавили, что работа над восстановлением полного обслуживания еще продолжается.

