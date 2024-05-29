Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 19:54

Технологии

СДЭК сообщил, что не видит признаков утечки данных пользователей в результате сбоя

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Нет оснований полагать, что в результате сбоя в сервисе СДЭК произошла утечка данных клиентов. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании по доставке грузов.

"Данные пользователей хранятся надежно и в шифрованном виде. У нас нет оснований считать, что к ним был получен доступ", – подчеркнули представители логистического оператора.

До этого Роскомнадзор сообщил, что не получал уведомление об утечке данных от СДЭК.

О сбоях в системе СДЭК стало известно 26 мая. Компании пришлось приостановить прием и выдачу посылок, чтобы не допустить ошибок во время ручной обработки заказов.

Ответственность за неполадки взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Ее представители рассказали, что воспользовались вирусом-шифровальщиком, способным закодировать любую информацию. В связи с этим компания не может получить доступ к своей базе данных.

29 мая все пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать готовые отправления после сбоя. В организации добавили, что работа над восстановлением полного обслуживания еще продолжается.

Пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать посылки после технического сбоя

Читайте также


бизнестехнологии
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика