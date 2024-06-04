СДЭК предварительно подтвердил, что сбой был вызван внешним воздействием

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

СДЭК на текущем этапе внутреннего расследования подтвердил, что сбой в работе его сервисов в конце мая был вызван внешним воздействием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на логистический оператор.

При этом в компании подчеркнули, что пока оснований полагать, что из-за сбоя произошла утечка персональных данных, нет. Работоспособность большей части клиентских сервисов уже восстановлена.

Накануне СДЭК полностью возобновил движение отправлений после сбоя в работе своих сервисов. Большую часть задержанных посылок выдали, оставшиеся планируется выдать в ближайшее время. Кроме того, возобновился прием отправлений, в том числе при помощи курьеров.

Сбой в системе случился 26 мая. Прием и выдачу посылок прекратили в целях избежания ошибок при ручной обработке заказов. Проблемы возникли в работе приложения и сайта.

Позже стало известно, что причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Международная хакерская группа Head Mare сообщила, что воспользовалась вирусом, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропал доступ к базе данных.

Готовые отправления начали выдавать 29 мая. В свою очередь, отслеживание посылок вновь стало доступно на сайте СДЭК 31 мая. Приложение СДЭК возобновило работу 1 июня.

