В СДЭК заявили о практически полном восстановлении работы своих сервисов

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Логистический оператор СДЭК возобновил движение отправлений после сбоя в работе своих сервисов, сообщили в компании.

Большую часть задержанных посылок выдали, оставшиеся планируется выдать в ближайшее время. Кроме того, возобновился прием отправлений, в том числе при помощи курьеров.

В СДЭК сообщили, что в настоящее время еще есть некоторые ограничения, но работа над их устранением ведется.

"Наш сайт, личные кабинеты физических и юридических лиц, мобильное приложение также работоспособны. Тем не менее у нас остается много задач, мы работаем над тем, чтобы вернуться к прежним скорости, объемам и удобству для всех наших клиентов", – говорится в сообщении.

Сбой в системе СДЭК случился 26 мая. Прием и выдачу посылок прекратили в целях избежания ошибок при ручной обработке заказов. Проблемы возникли в работе приложения и сайта.

Позже стало известно, что причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик. Международная хакерская группа Head Mare сообщила, что воспользовалась вирусом, который кодирует информацию, из-за чего у компании пропал доступ к базе данных.

Готовые отправления начали выдавать 29 мая. В свою очередь, отслеживание посылок вновь стало доступно на сайте СДЭК 31 мая. Приложение СДЭК возобновило работу 1 июня.

